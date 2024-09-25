https://ria.ru/20240925/peskov-1974577065.html
Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете
Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете - РИА Новости, 25.09.2024
Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете
Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:27
2024-09-25T12:27
2024-09-25T12:27
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме. "По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974575486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете
Песков: обсуждение экспорта в Госсовете в условиях санкций не будет публичным
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме.
"По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.