https://ria.ru/20240925/peskov-1974577065.html

Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете

Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете - РИА Новости, 25.09.2024

Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете

Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:27

2024-09-25T12:27

2024-09-25T12:27

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме. "По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20240925/peskov-1974575486.html

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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков