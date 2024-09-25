Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о важности правовой базы в стратегической стабильности - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/peskov-1974570382.html
Песков заявил о важности правовой базы в стратегической стабильности
Песков заявил о важности правовой базы в стратегической стабильности - РИА Новости, 25.09.2024
Песков заявил о важности правовой базы в стратегической стабильности
Правовая база в области стратегической стабильности нужна, и за это во многом ответственны РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:13
2024-09-25T12:13
россия
дмитрий песков
франция
сша
владимир путин
джон кирби
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правовая база в области стратегической стабильности нужна, и за это во многом ответственны РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Я предлагаю вам вспомнить заявление нашего президента о том, что, безусловно, договорно-правовая база в области стратстабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием является неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html
https://ria.ru/20240922/zapad-1974080393.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, франция, сша, владимир путин, джон кирби, оон, нато
Россия, Дмитрий Песков, Франция, США, Владимир Путин, Джон Кирби, ООН, НАТО
Песков заявил о важности правовой базы в стратегической стабильности

Песков прокомментировал возможные переговоры по ДСНВ, отметив их важность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правовая база в области стратегической стабильности нужна, и за это во многом ответственны РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия
24 сентября, 12:15
"Я предлагаю вам вспомнить заявление нашего президента о том, что, безусловно, договорно-правовая база в области стратстабильности нужна. И здесь во многом ответственность лежит именно на наших странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием является неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Запад коллективно воюет с Россией, заявил Песков
22 сентября, 11:49
 
РоссияДмитрий ПесковФранцияСШАВладимир ПутинДжон КирбиООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала