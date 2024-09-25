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В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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11:59 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН - РИА Новости, 25.09.2024
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН
Москва не согласна с заявлениями о нарушении Россией устава ООН, страна действует в соответствии со всеми нормами права, защищая свои законные интересы, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:59
2024-09-25T11:59
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва не согласна с заявлениями о нарушении Россией устава ООН, страна действует в соответствии со всеми нормами права, защищая свои законные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не согласны с такой позицией. Мы неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы", - сказал Песков журналистам.
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Россия, Москва, Дмитрий Песков, ООН, В мире
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН

Песков: Москва не согласна с заявлениями о нарушении устава ООН

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва не согласна с заявлениями о нарушении Россией устава ООН, страна действует в соответствии со всеми нормами права, защищая свои законные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не согласны с такой позицией. Мы неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы", - сказал Песков журналистам.
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