https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html

В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН

В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН - РИА Новости, 25.09.2024

В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН

Москва не согласна с заявлениями о нарушении Россией устава ООН, страна действует в соответствии со всеми нормами права, защищая свои законные интересы, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:59

2024-09-25T11:59

2024-09-25T11:59

россия

москва

дмитрий песков

оон

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва не согласна с заявлениями о нарушении Россией устава ООН, страна действует в соответствии со всеми нормами права, защищая свои законные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не согласны с такой позицией. Мы неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий песков, оон, в мире