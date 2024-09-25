https://ria.ru/20240925/peskov-1974568686.html

Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков

Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024

Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков

Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:58

2024-09-25T11:58

2024-09-25T11:58

россия

сша

великобритания

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И, конечно, Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Этим славятся и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401028.html

россия

сша

великобритания

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россия, сша, великобритания, дмитрий песков