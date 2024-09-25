https://ria.ru/20240925/peskov-1974568686.html
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков
Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:58
2024-09-25T11:58
2024-09-25T11:58
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И, конечно, Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Этим славятся и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401028.html
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россия, сша, великобритания, дмитрий песков
Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков
Песков: Россия против двойных стандартов в трактовке международного права