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Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
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11:58 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/peskov-1974568686.html
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков
Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:58
2024-09-25T11:58
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И, конечно, Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Этим славятся и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, великобритания, дмитрий песков
Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков
Россия выступает против двойных стандартов, заявил Песков

Песков: Россия против двойных стандартов в трактовке международного права

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает против двойных стандартов в трактовке международного права, чем славятся и США, и Британия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И, конечно, Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Этим славятся и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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