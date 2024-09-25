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В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка - РИА Новости, 25.09.2024
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13:58 25.09.2024 (обновлено: 14:02 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html
В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка
В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка - РИА Новости, 25.09.2024
В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка
Пенсионерка и ее пятилетняя внучка погибли при пожаре в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:58
2024-09-25T14:02
происшествия
жилье
омская область
россия
азовский район
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Пенсионерка и ее пятилетняя внучка погибли при пожаре в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, пожар произошел в среду в селе Цветнополье Азовского района в частном доме на улице Северная, 122. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту пожара, который произошел сегодня в селе Цветнополье Азовского района Омской области. Во время пожара в частном доме погибли 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка", - говорится в сообщении. Как уточняет СК, во время пожара в доме также находился трехлетний внук женщины, он сумел выбежать. Родители погибшей девочки в момент пожара были в больнице с двумя другими детьми. Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр дома, устанавливаются причины возгорания. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html
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происшествия, жилье, омская область, россия, азовский район, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Жилье, Омская область, Россия, Азовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка

В Омской области пенсионерка и ее внучка погибли при пожаре в частном доме

© Фото : СУ СК России по Омской области/TelegramМесто пожара в селе Цветнополье Азовского района Омской области. 25 сентября 2024
Место пожара в селе Цветнополье Азовского района Омской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : СУ СК России по Омской области/Telegram
Место пожара в селе Цветнополье Азовского района Омской области. 25 сентября 2024
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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Пенсионерка и ее пятилетняя внучка погибли при пожаре в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, пожар произошел в среду в селе Цветнополье Азовского района в частном доме на улице Северная, 122.
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"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту пожара, который произошел сегодня в селе Цветнополье Азовского района Омской области. Во время пожара в частном доме погибли 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка", - говорится в сообщении.
Как уточняет СК, во время пожара в доме также находился трехлетний внук женщины, он сумел выбежать. Родители погибшей девочки в момент пожара были в больнице с двумя другими детьми.
Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр дома, устанавливаются причины возгорания. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияЖильеОмская областьРоссияАзовский районСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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