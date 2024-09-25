https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html

В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка

В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка - РИА Новости, 25.09.2024

В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка

Пенсионерка и ее пятилетняя внучка погибли при пожаре в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:58

2024-09-25T13:58

2024-09-25T14:02

происшествия

жилье

омская область

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азовский район

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Пенсионерка и ее пятилетняя внучка погибли при пожаре в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, пожар произошел в среду в селе Цветнополье Азовского района в частном доме на улице Северная, 122. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту пожара, который произошел сегодня в селе Цветнополье Азовского района Омской области. Во время пожара в частном доме погибли 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка", - говорится в сообщении. Как уточняет СК, во время пожара в доме также находился трехлетний внук женщины, он сумел выбежать. Родители погибшей девочки в момент пожара были в больнице с двумя другими детьми. Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр дома, устанавливаются причины возгорания. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html

https://ria.ru/20240923/chelovek-1974182278.html

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происшествия, жилье, омская область, россия, азовский район, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом