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В Омской области мужчина избил и бросил в погреб пенсионерку - РИА Новости, 25.09.2024
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10:48 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974553657.html
В Омской области мужчина избил и бросил в погреб пенсионерку
В Омской области мужчина избил и бросил в погреб пенсионерку - РИА Новости, 25.09.2024
В Омской области мужчина избил и бросил в погреб пенсионерку
Мужчина, занимавшийся ремонтом пола у знакомой пенсионерки в Омской области, поругался с женщиной, избил ее, связал и бросил в погреб, где она пролежала неделю, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:48
2024-09-25T10:48
происшествия
омская область
россия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Мужчина, занимавшийся ремонтом пола у знакомой пенсионерки в Омской области, поругался с женщиной, избил ее, связал и бросил в погреб, где она пролежала неделю, пока ее не нашли полицейские, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области. В полицию обратилась жительница Шербакульского района Омской области и сообщила, что пропала ее мать. Полицейские выехали на осмотр частного дома 72-летней пенсионерки. Когда они открыли погреб в подвале дома, то обнаружили связанную пожилую омичку, находившуюся без сознания. Позже выяснилось, что она пролежала в погребе неделю без еды и воды. Ее госпитализировали с переохлаждением и признаками сильного обезвоживания. "Жизнь пострадавшей удалось спасти, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Пенсионерка находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе. Полицейским и следователям удалось выяснить, что к преступлению причастен несколько раз судимый 41-летний знакомый пенсионерки. "По версии следствия, 9 сентября подозреваемый помогал потерпевшей ремонтировать в ее доме пол. Между ними возникла ссора по поводу оплаты его труда, во время конфликта подозреваемый избил хозяйку дома, связал веревкой руки и бросил в погреб, после чего похитил 1200 рублей и мобильный телефон и, заперев входную дверь снаружи на навесной замок, на попутках уехал в Омск, где совершил грабеж мобильного телефона у знакомого, за что 14 сентября был задержан сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статьям "Грабеж", "Покушение на убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление" и "Незаконное лишение свободы". Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240726/ulyanovsk-1962255719.html
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происшествия, омская область, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Омской области мужчина избил и бросил в погреб пенсионерку

В Омской области связанная и избитая пенсионерка неделю пролежала в погребе

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Мужчина, занимавшийся ремонтом пола у знакомой пенсионерки в Омской области, поругался с женщиной, избил ее, связал и бросил в погреб, где она пролежала неделю, пока ее не нашли полицейские, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.
В полицию обратилась жительница Шербакульского района Омской области и сообщила, что пропала ее мать. Полицейские выехали на осмотр частного дома 72-летней пенсионерки. Когда они открыли погреб в подвале дома, то обнаружили связанную пожилую омичку, находившуюся без сознания. Позже выяснилось, что она пролежала в погребе неделю без еды и воды. Ее госпитализировали с переохлаждением и признаками сильного обезвоживания.
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"Жизнь пострадавшей удалось спасти, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Пенсионерка находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Полицейским и следователям удалось выяснить, что к преступлению причастен несколько раз судимый 41-летний знакомый пенсионерки.
"По версии следствия, 9 сентября подозреваемый помогал потерпевшей ремонтировать в ее доме пол. Между ними возникла ссора по поводу оплаты его труда, во время конфликта подозреваемый избил хозяйку дома, связал веревкой руки и бросил в погреб, после чего похитил 1200 рублей и мобильный телефон и, заперев входную дверь снаружи на навесной замок, на попутках уехал в Омск, где совершил грабеж мобильного телефона у знакомого, за что 14 сентября был задержан сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Грабеж", "Покушение на убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление" и "Незаконное лишение свободы". Расследование продолжается.
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