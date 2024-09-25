https://ria.ru/20240925/pedagogi-1974631274.html

Молодым липецким педагогам увеличили выплаты "подъемных"

Молодым липецким педагогам увеличили выплаты "подъемных" - РИА Новости, 25.09.2024

Молодым липецким педагогам увеличили выплаты "подъемных"

Липецкие парламентарии поддержали инициативу губернатора Игоря Артамонова об увеличении выплат "подъемных" средств для молодых педагогов до 150 и 200 тысяч... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:23

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Липецкие парламентарии поддержали инициативу губернатора Игоря Артамонова об увеличении выплат "подъемных" средств для молодых педагогов до 150 и 200 тысяч рублей, выплаты начнутся в октябре, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей смогут получить начинающие преподаватели, впервые трудоустроившиеся в школы, техникумы и колледжи, чьи специальности наиболее востребованы - информатика, физика, математика. Также Артамонов предложил поднять со 120 до 150 тысяч рублей выплату молодым учителям, которые до 35 лет впервые трудоустроятся в школы Липецкой области. Кроме этого, в списке получателей этой меры поддержки появились учителя физкультуры, основ безопасности и защиты Родины, мастера производственного обучения. Ранее они подъёмные не получали. Выплаты в новом размере молодые педагоги начнут получать со второй половине октября. "Благодаря региональным "подъемным" мы привлекли в наши школы 343 молодых учителя. Начали еще и большой ремонт образовательных учреждений – несколько десятков школ за три года полностью обновим и переоснастим. Так что работать учителям будет интересно и комфортно", – процитировали в пресс-службе Артамонова.

https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973603585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов