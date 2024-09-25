https://ria.ru/20240925/patriarkh-1974712378.html

Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ

Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ - РИА Новости, 25.09.2024

Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) 957 монастырей, 580 из которых находится в России, при этом женских... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:12

2024-09-25T21:12

2024-09-25T21:12

россия

москва

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) 957 монастырей, 580 из которых находится в России, при этом женских монастырей на 37 больше, чем мужских. "На данный момент в нашей Церкви 957 монастырей (460 мужских и 497 женских); из них на территории Российской Федерации 580 монастырей (279 мужских и 301 женский). Среди монастырей - 36 ставропигиальных (17 мужских и 19 женских). За год, прошедший со времени нашей последней встречи, было открыто два мужских и три женских монастыря", - сказал патриарх на собрании игуменов и игумений монастырей РПЦ. Собрание состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве 25 сентября.

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россия, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)