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Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ - РИА Новости, 25.09.2024
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21:12 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/patriarkh-1974712378.html
Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ - РИА Новости, 25.09.2024
Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) 957 монастырей, 580 из которых находится в России, при этом женских... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:12
2024-09-25T21:12
россия
москва
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) 957 монастырей, 580 из которых находится в России, при этом женских монастырей на 37 больше, чем мужских. "На данный момент в нашей Церкви 957 монастырей (460 мужских и 497 женских); из них на территории Российской Федерации 580 монастырей (279 мужских и 301 женский). Среди монастырей - 36 ставропигиальных (17 мужских и 19 женских). За год, прошедший со времени нашей последней встречи, было открыто два мужских и три женских монастыря", - сказал патриарх на собрании игуменов и игумений монастырей РПЦ. Собрание состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве 25 сентября.
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россия, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Москва, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ

Патриарх Кирилл: в РПЦ 957 монастырей, 580 из которых находятся в России

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) 957 монастырей, 580 из которых находится в России, при этом женских монастырей на 37 больше, чем мужских.
"На данный момент в нашей Церкви 957 монастырей (460 мужских и 497 женских); из них на территории Российской Федерации 580 монастырей (279 мужских и 301 женский). Среди монастырей - 36 ставропигиальных (17 мужских и 19 женских). За год, прошедший со времени нашей последней встречи, было открыто два мужских и три женских монастыря", - сказал патриарх на собрании игуменов и игумений монастырей РПЦ.
Собрание состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве 25 сентября.
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РоссияМоскваРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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