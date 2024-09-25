Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения Освенцима
Вучич назвал странным отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает"
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. На годовщину освобождения концлагеря Освенцим пригласят не его освободителей из России, а представителей страны-основателя концлагеря, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке 24 сентября Вучич присутствовал на приеме, который организовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, после чего написал в соцсетях, что "ему было приятно встретить там и главу МИД ФРГ Анналену Бербок".
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"Сейчас будут мероприятия на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Те, кто его освободили – а это русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, будут позваны. Все у нас в мире, как это сказать, чтобы не использовать мою фразу "вывернуто-извращено", очень странно", - заявил президент Сербии журналистам в среду.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.