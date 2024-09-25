https://ria.ru/20240925/osventsim-1974718038.html

Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения Освенцима

Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 26.09.2024

Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения Освенцима

На годовщину освобождения концлагеря Освенцим пригласят не его освободителей из России, а представителей страны-основателя концлагеря, заявил президент Сербии... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-25T22:19

2024-09-25T22:19

2024-09-26T00:18

в мире

освенцим

сербия

германия

александр вучич

олаф шольц

анналена бербок

оон

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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. На годовщину освобождения концлагеря Освенцим пригласят не его освободителей из России, а представителей страны-основателя концлагеря, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке 24 сентября Вучич присутствовал на приеме, который организовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, после чего написал в соцсетях, что "ему было приятно встретить там и главу МИД ФРГ Анналену Бербок". "Сейчас будут мероприятия на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Те, кто его освободили – а это русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, будут позваны. Все у нас в мире, как это сказать, чтобы не использовать мою фразу "вывернуто-извращено", очень странно", - заявил президент Сербии журналистам в среду. Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html

освенцим

сербия

германия

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в мире, освенцим, сербия, германия, александр вучич, олаф шольц, анналена бербок, оон, юнеско