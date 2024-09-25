https://ria.ru/20240925/opasnost-1974628149.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:14
2024-09-25T15:14
2024-09-25T15:14
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 25 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили впервые за среду. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.
https://ria.ru/20240925/sosedka-1974522237.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области