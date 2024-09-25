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Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024
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00:30 25.09.2024 (обновлено: 02:14 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514826.html
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя
Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:30
2024-09-25T02:14
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василий небензя
владимир зеленский
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html
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киев, украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон, в мире
Киев, Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, В мире
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя

Постпред России Небензя: Киев хочет столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
00:27
 
КиевУкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООНВ мире
 
 
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