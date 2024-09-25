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Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя
Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:30
2024-09-25T00:30
2024-09-25T02:14
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
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Киев, Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, В мире
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя
Постпред России Небензя: Киев хочет столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны