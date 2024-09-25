https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514826.html

Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя

Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя - РИА Новости, 25.09.2024

Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя

Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:30

2024-09-25T00:30

2024-09-25T02:14

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Украина при "диктатуре" Владимира Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой войны", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html

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