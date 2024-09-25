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Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту" - РИА Новости, 25.09.2024
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Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту"
Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту" - РИА Новости, 25.09.2024
Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту"
Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту", она станет частью велопешеходного маршрута длиной 13 километров, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:52
2024-09-25T11:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту", она станет частью велопешеходного маршрута длиной 13 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В "Южном порту" появится зелёная набережная, свободная от автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров и соединит новые жилые кварталы в "Южном порту" с "Полуостровом ЗИЛ" и парком развлечений "Остров мечты", - написал он в своем Telegram-канале. Также отмечается, что вдоль прибрежной линии инвесторы создадут уникальные водные локации. "В самой широкой части акватории Москвы-реки будут понтонный бассейн и зоны для спорта... Большой амфитеатр и открытая площадка для мероприятий, музеи и театры, кафе с террасами. В будущем жилом микрорайоне "Южного порта" появится 25 гектаров зелёных территорий — с садами, аллеями, лужайкой для пикников. Благоустройство проведём в том числе по программе комплексного развития территорий", - также написал мэр. Собянин добавил, что после реорганизации промзона "Южный порт" станет одним из самых перспективных районов Москвы.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зеленая набережная, свободная от автомобилей, появится в "Южном порту", она станет частью велопешеходного маршрута длиной 13 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В "Южном порту" появится зелёная набережная, свободная от автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров и соединит новые жилые кварталы в "Южном порту" с "Полуостровом ЗИЛ" и парком развлечений "Остров мечты", - написал он в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что вдоль прибрежной линии инвесторы создадут уникальные водные локации.
"В самой широкой части акватории Москвы-реки будут понтонный бассейн и зоны для спорта... Большой амфитеатр и открытая площадка для мероприятий, музеи и театры, кафе с террасами. В будущем жилом микрорайоне "Южного порта" появится 25 гектаров зелёных территорий — с садами, аллеями, лужайкой для пикников. Благоустройство проведём в том числе по программе комплексного развития территорий", - также написал мэр.
Собянин добавил, что после реорганизации промзона "Южный порт" станет одним из самых перспективных районов Москвы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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