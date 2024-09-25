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На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением - РИА Новости, 25.09.2024
На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на Боровском проезде Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:28
2024-09-25T02:28
2024-09-25T02:28
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на Боровском проезде Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В Боровском проезде обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По предварительным данным, телесные повреждения причинены мужчине в ходе конфликта", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти