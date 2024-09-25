https://ria.ru/20240925/muzhchina-1974518582.html

На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением

На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением - РИА Новости, 25.09.2024

На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на Боровском проезде Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T02:28

2024-09-25T02:28

2024-09-25T02:28

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на Боровском проезде Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В Боровском проезде обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По предварительным данным, телесные повреждения причинены мужчине в ходе конфликта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240923/omsk-1974299867.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия