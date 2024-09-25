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Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина - РИА Новости, 25.09.2024
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09:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/moskva-1974539866.html
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина - РИА Новости, 25.09.2024
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина
Специалисты выполнили 60% работ по благоустройству территории у терапевтического корпуса больницы имени С. С. Юдина на юге Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:36
2024-09-25T09:36
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты выполнили 60% работ по благоустройству территории у терапевтического корпуса больницы имени С. С. Юдина на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. В границы благоустройства вошло и пространство около корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. В настоящее время выполнили 60% от общего объема запланированных работ. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что завершена прокладка кабельной канализации, в которую уберут "воздушные" провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В ходе благоустройства приведем в порядок дорожки, организуем зоны отдыха для пациентов, посетителей и персонала центра паллиативной помощи и терапевтического корпуса. В них будут установлены удобные лавочки, некоторые будут под навесами, парклет и разбиты цветники. Чтобы пациентов паллиатива можно было вывозить на прогулку не только в креслах, но и на койках-каталках, рядом со зданием смонтируем специальный уличный "лифт" - подъемную платформу. На верхнем уровне организуем специальную площадку, на которой при необходимости можно будет проводить мероприятия", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для обеспечения безопасности персонала и пациентов на территории больницы установят современные фонари с энергоэффективными светильниками. Запланировано проведение дополнительного озеленения - высадка деревьев и кустарников, обустройство клумб.
https://ria.ru/20240924/moskva-1974416634.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство

Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВыполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина в Москве
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина в Москве
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты выполнили 60% работ по благоустройству территории у терапевтического корпуса больницы имени С. С. Юдина на юге Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. В границы благоустройства вошло и пространство около корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. В настоящее время выполнили 60% от общего объема запланированных работ. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что завершена прокладка кабельной канализации, в которую уберут "воздушные" провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"В ходе благоустройства приведем в порядок дорожки, организуем зоны отдыха для пациентов, посетителей и персонала центра паллиативной помощи и терапевтического корпуса. В них будут установлены удобные лавочки, некоторые будут под навесами, парклет и разбиты цветники. Чтобы пациентов паллиатива можно было вывозить на прогулку не только в креслах, но и на койках-каталках, рядом со зданием смонтируем специальный уличный "лифт" - подъемную платформу. На верхнем уровне организуем специальную площадку, на которой при необходимости можно будет проводить мероприятия", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для обеспечения безопасности персонала и пациентов на территории больницы установят современные фонари с энергоэффективными светильниками. Запланировано проведение дополнительного озеленения - высадка деревьев и кустарников, обустройство клумб.
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