https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974536364.html

Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме

Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 25.09.2024

Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:11

2024-09-25T09:11

2024-09-25T09:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

харьковская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не "прилетали снаряды". "С врагом мы сталкиваемся не только в результате обстрелов, но и в информационном плане. Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники", - написал Гладков. Губернатор призвал руководителей предприятий, которые получили подобные письма, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240924/moskva-1974497670.html

https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html

белгородская область

шебекино

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, происшествия