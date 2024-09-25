https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974536364.html
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 25.09.2024
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:11
2024-09-25T09:11
2024-09-25T09:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
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вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не "прилетали снаряды". "С врагом мы сталкиваемся не только в результате обстрелов, но и в информационном плане. Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники", - написал Гладков. Губернатор призвал руководителей предприятий, которые получили подобные письма, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240924/moskva-1974497670.html
https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме
Гладков: шебекинские предприятия получают письма с угрозами обстрелов
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не "прилетали снаряды".
"С врагом мы сталкиваемся не только в результате обстрелов, но и в информационном плане. Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники", - написал Гладков.
Губернатор призвал руководителей предприятий, которые получили подобные письма, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины
и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.