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Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974536364.html
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 25.09.2024
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:11
2024-09-25T09:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
харьковская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не "прилетали снаряды". "С врагом мы сталкиваемся не только в результате обстрелов, но и в информационном плане. Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники", - написал Гладков. Губернатор призвал руководителей предприятий, которые получили подобные письма, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240924/moskva-1974497670.html
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белгородская область, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Белгородский губернатор предупредил о новой мошеннической схеме

Гладков: шебекинские предприятия получают письма с угрозами обстрелов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил о новой мошеннической схеме: предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не "прилетали снаряды".
"С врагом мы сталкиваемся не только в результате обстрелов, но и в информационном плане. Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники", - написал Гладков.
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Губернатор призвал руководителей предприятий, которые получили подобные письма, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноХарьковская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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