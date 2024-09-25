https://ria.ru/20240925/mordoviya-1974705836.html

Делегация Мордовии провела переговоры с китайскими партнерами

Делегация Мордовии провела переговоры с китайскими партнерами - РИА Новости, 25.09.2024

Делегация Мордовии провела переговоры с китайскими партнерами

Делегация Мордовии провела переговоры с представителями Китая, подписав несколько соглашений в Шанхае, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:08

2024-09-25T20:08

2024-09-25T20:47

республика мордовия

экономика

китай

шанхай

россия

артем здунов

евразийский экономический союз

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Делегация Мордовии провела переговоры с представителями Китая, подписав несколько соглашений в Шанхае, сообщает пресс-служба главы республики. Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым прибыла в Китайскую Народную Республику с бизнес-миссией, которая проходит с 25 по 28 сентября. "Глава Мордовии подчеркнул, что республика открыта для международного сотрудничества. Сейчас торговыми партнерами Мордовии являются почти 50 стран. Один из основных – КНР. Объём торговли между Мордовией и Китаем в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2022 годом. За это время объём поставок продукции из КНР в республику увеличился на четверть, а экспорт мордовских товаров в Китай возрос более чем в 15 раз. В текущем году экспорт из Мордовии в Китай вырос почти в 4 раза. При этом импорт китайской продукции увеличился тоже в 4 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что более трети валового регионального продукта приходится на промышленность. У Мордовии высокая доля инновационной продукции в общем объеме производимой продукции - почти 30%. Основная специализация промышленного производства – вагоностроение, светотехника, волоконная оптика и оптоэлектроника, производство кабельной продукции и стройматериалов, переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика. Мордовия - единственный регион ЕврАзЭС, где серийно производят оптическое волокно. Республика является лидером в России на рынках грузового машиностроения, производства вагонов, кабелей различного назначения, лекарственных препаратов. "Мы предлагаем комфортные условия для реализации на территории Мордовии совместных инвестиционных проектов. В этом году у нас открылась особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Система". Будем рады предложить китайским инвесторам наши возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Здунова. "В рамках переговоров состоялось подписание соглашений "АЛС-Поволжье" и АО "Саранский приборостроительный завод" с китайскими приборостроительными компаниями. Также выпустили меморандум о намерениях, что резидентом особой экономической зоны Мордовии станет крупный китайский производитель электромобилей", - отмечается в сообщении. Активное взаимодействие Мордовии и китайских провинций идет в формате "Волга-Янцзы". В рамках бизнес-миссии делегация Мордовии посетит города Шанхай, Ханчжоу, Хэфэй. Уже состоялась встреча в Генеральном консульстве РФ в Шанхае. Кроме того, в ходе визита запланированы встречи в мэрии города Ханчжоу, с руководством провинции Аньхой, а также посещение ряда промышленных предприятий. Подчеркивается, что важным является взаимодействие в гуманитарной сфере. Мордовский государственный университет имени Огарева более 10 лет сотрудничает с вузами КНР. В январе 2023 года в Саранске открылось региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. В вузе успешно работает Центр китайской культуры и языка. Достигнута договоренность с Университетом науки и технологий Цзянсу о проведении в 2025 году первого набора студентов в Российско-Китайский международный институт.

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экономика, китай, шанхай, россия, артем здунов, евразийский экономический союз