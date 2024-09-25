https://ria.ru/20240925/moldaviya-1974543826.html

В блоке "Победа" рассказали, кого поддержит оппозиция

В блоке "Победа" рассказали, кого поддержит оппозиция - РИА Новости, 25.09.2024

В блоке "Победа" рассказали, кого поддержит оппозиция

Оппозиционный блок "Победа" на выборах президента Молдавии выразит поддержку кандидату, который действительно хочет перемен в стране, заявила исполнительный... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:59

2024-09-25T09:59

2024-09-25T09:59

в мире

молдавия

гагаузия

марина таубер

майя санду

ион кику

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" на выборах президента Молдавии выразит поддержку кандидату, который действительно хочет перемен в стране, заявила исполнительный секретарь политсилы, депутат Марина Таубер. "Мы поддержим кандидата, который действительно хочет перемен в нашей стране. Того, у которого цели связаны с будущим нашей республики. В ближайшее время мы заявим об этом более детально, мы должны объединиться вокруг общей цели, чтобы (нынешняя глава государства Майя) Санду покинула свой пост", - заявила Таубер журналистам. По ее словам, это должен быть кандидат, который будет разделять цели, продвигаемые блоком "Победа". "У власти должен оказаться человек, который действительно сможет ей управлять. Мы выйдем с серьезной поддержкой к такому человеку", — добавила депутат. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240923/moldavija-1974250994.html

https://ria.ru/20240905/moldavija-1970800539.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, марина таубер, майя санду, ион кику, евросоюз