В блоке "Победа" рассказали, кого поддержит оппозиция
Блок "Победа" на выборах в Молдавии поддержит того, кто реально хочет перемен
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" на выборах президента Молдавии выразит поддержку кандидату, который действительно хочет перемен в стране, заявила исполнительный секретарь политсилы, депутат Марина Таубер.
"Мы поддержим кандидата, который действительно хочет перемен в нашей стране. Того, у которого цели связаны с будущим нашей республики. В ближайшее время мы заявим об этом более детально, мы должны объединиться вокруг общей цели, чтобы (нынешняя глава государства Майя) Санду покинула свой пост", - заявила Таубер журналистам.
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По ее словам, это должен быть кандидат, который будет разделять цели, продвигаемые блоком "Победа". "У власти должен оказаться человек, который действительно сможет ей управлять. Мы выйдем с серьезной поддержкой к такому человеку", — добавила депутат.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.