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Молдавия попросила финансовую помощь у международных партнеров - РИА Новости, 25.09.2024
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11:15 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/moldavija-1974558247.html
Молдавия попросила финансовую помощь у международных партнеров
Молдавия попросила финансовую помощь у международных партнеров - РИА Новости, 25.09.2024
Молдавия попросила финансовую помощь у международных партнеров
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил, что направил международным партнерам более 30 писем с просьбами о финансовой помощи. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:15
2024-09-25T11:15
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил, что направил международным партнерам более 30 писем с просьбами о финансовой помощи. "Я подписал 31 письмо, адресованное министерствам сельского хозяйства стран-членов ЕС, а также нашим международным партнерам, США, Японии, Норвегии и Канаде, с просьбой о поддержке для Фонда развития и солидарности сельского хозяйства Молдавии", - написал Боля на своей странице в соцсети Facebook*. Министр сообщил, что уже обсудил проблемы по телефону с несколькими представителями ЕС, которые заверили, что готовы оказать помощь. "Мы получим от них полную открытость и поддержку, чтобы помочь молдавским фермерам преодолеть трудности этого года. Конечно это непросто, но сотрудничая и общаясь мы найдем решения для всех и каждого", - добавил министр. Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев - Кагул и Кагул - Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства в тот день проигнорировала их просьбы, назначив встречу на 25 сентября. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, кишинев, сша, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, США, Майя Санду, Евросоюз
Молдавия попросила финансовую помощь у международных партнеров

Минсельхоз Молдавии направил партнерам более 30 писем с просьбой о финпомощи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил, что направил международным партнерам более 30 писем с просьбами о финансовой помощи.
"Я подписал 31 письмо, адресованное министерствам сельского хозяйства стран-членов ЕС, а также нашим международным партнерам, США, Японии, Норвегии и Канаде, с просьбой о поддержке для Фонда развития и солидарности сельского хозяйства Молдавии", - написал Боля на своей странице в соцсети Facebook*.
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Министр сообщил, что уже обсудил проблемы по телефону с несколькими представителями ЕС, которые заверили, что готовы оказать помощь. "Мы получим от них полную открытость и поддержку, чтобы помочь молдавским фермерам преодолеть трудности этого года. Конечно это непросто, но сотрудничая и общаясь мы найдем решения для всех и каждого", - добавил министр.
Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев - Кагул и Кагул - Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства в тот день проигнорировала их просьбы, назначив встречу на 25 сентября.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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