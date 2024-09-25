МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине
МККК получил около 32,5 тысячи запросов о поиске пропавших с начала СВО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил около 32,5 тысячи запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.
"На конец августа зарегистрировано 32 500 запросов на поиск пропавших без вести. Это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года МККК удалось проинформировать 9600 семей о судьбе их близких", - сказала она.
Каплун добавила, что 7,6 тысячи личных сообщений были переданы непосредственно между военнопленными и их семьями через Красный Крест и Красный Полумесяц.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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