https://ria.ru/20240925/mkkk-1974522941.html

МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине

МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024

МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил около 32,5 тысячи запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести людей в связи с... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:10

2024-09-25T05:10

2024-09-25T05:10

украина

россия

женева (город)

валерий фадеев

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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ЖЕНЕВА, 25 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил около 32,5 тысячи запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун. "На конец августа зарегистрировано 32 500 запросов на поиск пропавших без вести. Это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года МККК удалось проинформировать 9600 семей о судьбе их близких", - сказала она. Каплун добавила, что 7,6 тысячи личных сообщений были переданы непосредственно между военнопленными и их семьями через Красный Крест и Красный Полумесяц. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974519971.html

https://ria.ru/20240924/silva-1974476555.html

украина

россия

женева (город)

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украина, россия, женева (город), валерий фадеев, в мире, международный комитет красного креста (мккк), красный крест