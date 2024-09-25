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МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
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05:10 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/mkkk-1974522941.html
МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине
МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил около 32,5 тысячи запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести людей в связи с... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:10
2024-09-25T05:10
украина
россия
женева (город)
валерий фадеев
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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ЖЕНЕВА, 25 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил около 32,5 тысячи запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун. "На конец августа зарегистрировано 32 500 запросов на поиск пропавших без вести. Это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года МККК удалось проинформировать 9600 семей о судьбе их близких", - сказала она. Каплун добавила, что 7,6 тысячи личных сообщений были переданы непосредственно между военнопленными и их семьями через Красный Крест и Красный Полумесяц. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974519971.html
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украина, россия, женева (город), валерий фадеев, в мире, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
Украина, Россия, Женева (город), Валерий Фадеев, В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
МККК раскрыл число запросов о поиске пропавших в ходе конфликта на Украине

МККК получил около 32,5 тысячи запросов о поиске пропавших с начала СВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил около 32,5 тысячи запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун.
"На конец августа зарегистрировано 32 500 запросов на поиск пропавших без вести. Это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года МККК удалось проинформировать 9600 семей о судьбе их близких", - сказала она.
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Каплун добавила, что 7,6 тысячи личных сообщений были переданы непосредственно между военнопленными и их семьями через Красный Крест и Красный Полумесяц.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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