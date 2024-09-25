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ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России - РИА Новости, 25.09.2024
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15:18 25.09.2024 (обновлено: 15:21 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/minoborony-1974629263.html
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России
Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:18
2024-09-25T15:21
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
украина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240925/minoborony-1974628578.html
россия
курская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, украина
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться к селу в Курской области

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраина
 
 
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