https://ria.ru/20240925/minoborony-1974629263.html
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России
Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:18
2024-09-25T15:18
2024-09-25T15:21
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
украина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться к селу в Курской области