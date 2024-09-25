https://ria.ru/20240925/minoborony-1974629263.html

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России - РИА Новости, 25.09.2024

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России

Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:18

2024-09-25T15:18

2024-09-25T15:21

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950347_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c8c24c85b07678108e1f9199af040d1a.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области, Украина потеряла до 50 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240925/minoborony-1974628578.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, украина