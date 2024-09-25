https://ria.ru/20240925/mer-1974685888.html

Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате

Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате - РИА Новости, 25.09.2024

Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате

Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:17

2024-09-25T18:17

2024-09-25T18:22

происшествия

сочи

алексей копайгородский

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."... Обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ", - следует из решения судьи об избрании меры пресечения Копайгородскому.

https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html

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происшествия, сочи, алексей копайгородский, россия