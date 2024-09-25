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Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате - РИА Новости, 25.09.2024
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18:17 25.09.2024 (обновлено: 18:22 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/mer-1974685888.html
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате
Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:17
2024-09-25T18:22
происшествия
сочи
алексей копайгородский
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."... Обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ", - следует из решения судьи об избрании меры пресечения Копайгородскому.
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происшествия, сочи, алексей копайгородский, россия
Происшествия, Сочи, Алексей Копайгородский, Россия
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о растрате

Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявили обвинение по делу о растрате

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"... Обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ", - следует из решения судьи об избрании меры пресечения Копайгородскому.
Олег Бурлев - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Замглавы Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию
12 августа, 22:12
 
ПроисшествияСочиАлексей КопайгородскийРоссия
 
 
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