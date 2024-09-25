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Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2024
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22:55 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720944.html
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2024
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев
Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:55
2024-09-25T22:55
безопасность
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Президент России обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие... Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим", - написал он.
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безопасность, россия, дмитрий медведев, ядерное оружие, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев

Медведев: решение о ядерном ударе будет принимать верховный главнокомандующий

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Президент России обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие... Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим", - написал он.
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БезопасностьРоссияДмитрий МедведевЯдерное оружиеСовет Безопасности РФ
 
 
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