https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720944.html
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2024
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев
Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:55
2024-09-25T22:55
2024-09-25T22:55
безопасность
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Президент России обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие... Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим", - написал он.
https://ria.ru/20240925/putin-1974706466.html
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безопасность, россия, дмитрий медведев, ядерное оружие, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев
Медведев: решение о ядерном ударе будет принимать верховный главнокомандующий