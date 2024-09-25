https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720944.html

Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев

Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2024

Решение о ядерном ударе может принимать только президент, заявил Медведев

Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:55

2024-09-25T22:55

2024-09-25T22:55

безопасность

россия

дмитрий медведев

ядерное оружие

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим, а ситуация - оцениваться по совокупности факторов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Президент России обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие... Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим", - написал он.

https://ria.ru/20240925/putin-1974706466.html

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безопасность, россия, дмитрий медведев, ядерное оружие, совет безопасности рф