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В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха - РИА Новости, 25.09.2024
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17:26 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/medved-1974671192.html
В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха
В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха - РИА Новости, 25.09.2024
В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха
Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса, от ран мужчина скончался, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:26
2024-09-25T17:26
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 25 сен - РИА Новости. Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса, от ран мужчина скончался, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. "Сегодня, 25 сентября, поступило сообщение по факту нападения медведя на работника базы отдыха в Прокопьевском муниципальном округе. Мужчина получил множественные раны, вследствие чего скончался. По факту инцидента в территориальном следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.
https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха

В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха, мужчина погиб от ран

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramМесто происшествия, где медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса
Место происшествия, где медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Место происшествия, где медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 25 сен - РИА Новости. Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса, от ран мужчина скончался, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале.
"Сегодня, 25 сентября, поступило сообщение по факту нападения медведя на работника базы отдыха в Прокопьевском муниципальном округе. Мужчина получил множественные раны, вследствие чего скончался. По факту инцидента в территориальном следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин
24 сентября, 13:54
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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