https://ria.ru/20240925/medved-1974671192.html

В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха

В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха - РИА Новости, 25.09.2024

В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха

Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса, от ран мужчина скончался, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:26

2024-09-25T17:26

2024-09-25T17:26

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 25 сен - РИА Новости. Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском округе Кузбасса, от ран мужчина скончался, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. "Сегодня, 25 сентября, поступило сообщение по факту нападения медведя на работника базы отдыха в Прокопьевском муниципальном округе. Мужчина получил множественные раны, вследствие чего скончался. По факту инцидента в территориальном следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.

https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)