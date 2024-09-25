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Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы - РИА Новости, 25.09.2024
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16:33 25.09.2024 (обновлено: 16:40 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы - РИА Новости, 25.09.2024
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы
Количество жалоб на маркетплейсы в России растет как покупателей, так и от продавцов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании государственной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:33
2024-09-25T16:40
россия
экономика
денис мантуров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество жалоб на маркетплейсы в России растет как покупателей, так и от продавцов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции."Рынок интернет-торговли на протяжении последних лет показывает бурный рост. По итогам 2023 года он увеличился на 28%, достигнув почти 6,5 триллиона рублей. В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж, и эта доля неуклонно увеличивается. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам заседания.Как отмечается в релизе, несмотря на очевидные преимущества развития электронной торговли участники заседания выразили обеспокоенность по работе маркетплейсов из-за контрафактной продукции на таких площадках.В рамках заседания участники поддержали необходимость выработки дополнительных мер для повышения прослеживаемости реализации через маркетплейсы. Были приняты решения о разработке модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров на площадках для интернет-торговли, а также о разработке индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля при реализации товаров на маркетплейсах.Кроме того будет проработана возможность предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания в России для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Еще одной важной мерой, принятой в рамках комиссии, стала проработка возможности интеграции информационных систем маркетплейсов и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке."Кроме того, было поддержано предложение о необходимости внесения в проект Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации", который готовит Минэкономразвития России, ряда положений, предусматривающих обязанности маркетплейсов. В частности, речь идет о недопущении продажи товаров, не соответствующих обязательным требованиям, закреплении права потребителя на возврат таких товаров, если маркетплейс допустил их реализацию; отображении в карточках товаров информации о наличии у них маркировки "Честный знак" и регистрации продавца в ГИС МТ", - отмечается в сообщении правительства.
https://ria.ru/20240905/marketpleysy-1970680728.html
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россия, экономика, денис мантуров
Россия, Экономика, Денис Мантуров
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы

Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы от покупателей и продавцов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудница в отделе сбора заказов
Сотрудница в отделе сбора заказов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница в отделе сбора заказов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество жалоб на маркетплейсы в России растет как покупателей, так и от продавцов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"Рынок интернет-торговли на протяжении последних лет показывает бурный рост. По итогам 2023 года он увеличился на 28%, достигнув почти 6,5 триллиона рублей. В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж, и эта доля неуклонно увеличивается. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам заседания.
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Как отмечается в релизе, несмотря на очевидные преимущества развития электронной торговли участники заседания выразили обеспокоенность по работе маркетплейсов из-за контрафактной продукции на таких площадках.
В рамках заседания участники поддержали необходимость выработки дополнительных мер для повышения прослеживаемости реализации через маркетплейсы. Были приняты решения о разработке модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров на площадках для интернет-торговли, а также о разработке индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля при реализации товаров на маркетплейсах.
Кроме того будет проработана возможность предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания в России для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Еще одной важной мерой, принятой в рамках комиссии, стала проработка возможности интеграции информационных систем маркетплейсов и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
"Кроме того, было поддержано предложение о необходимости внесения в проект Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации", который готовит Минэкономразвития России, ряда положений, предусматривающих обязанности маркетплейсов. В частности, речь идет о недопущении продажи товаров, не соответствующих обязательным требованиям, закреплении права потребителя на возврат таких товаров, если маркетплейс допустил их реализацию; отображении в карточках товаров информации о наличии у них маркировки "Честный знак" и регистрации продавца в ГИС МТ", - отмечается в сообщении правительства.
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