https://ria.ru/20240925/makron-1974712523.html
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон - РИА Новости, 25.09.2024
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон
Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:16
2024-09-25T21:16
2024-09-25T21:26
в мире
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен. Франция продолжит поставлять Украине вооружения. Она будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе", - заявил Макрон в своём выступлении на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция велась на официальном сайте ООН.
https://ria.ru/20240922/evropa-1974142191.html
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Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет обеспечить безопасность