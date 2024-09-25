https://ria.ru/20240925/makron-1974712523.html

Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон

Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон - РИА Новости, 25.09.2024

Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон

Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:16

2024-09-25T21:16

2024-09-25T21:26

в мире

специальная военная операция на украине

франция

украина

киев

эммануэль макрон

оон

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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен. Франция продолжит поставлять Украине вооружения. Она будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе", - заявил Макрон в своём выступлении на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция велась на официальном сайте ООН.

https://ria.ru/20240922/evropa-1974142191.html

франция

украина

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