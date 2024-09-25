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Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 25.09.2024 (обновлено: 21:26 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/makron-1974712523.html
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон - РИА Новости, 25.09.2024
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон
Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:16
2024-09-25T21:26
в мире
специальная военная операция на украине
франция
украина
киев
эммануэль макрон
оон
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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен. Франция продолжит поставлять Украине вооружения. Она будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе", - заявил Макрон в своём выступлении на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция велась на официальном сайте ООН.
https://ria.ru/20240922/evropa-1974142191.html
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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, оон
В мире, Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, ООН
Франция продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил Макрон

Франция продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет обеспечить безопасность

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен. Франция продолжит поставлять Украине вооружения. Она будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе", - заявил Макрон в своём выступлении на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция велась на официальном сайте ООН.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Европа должна в будущем пересмотреть отношения с Россией, заявил Макрон
22 сентября, 23:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронООН
 
 
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