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В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина - РИА Новости, 25.09.2024
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21:24 25.09.2024 (обновлено: 21:53 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/makhachkala-1974713142.html
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина - РИА Новости, 25.09.2024
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина
Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:24
2024-09-25T21:53
происшествия
здоровье - общество
махачкала
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. &lt;...&gt; Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex ("Рефайнекс")", — говорится в сообщении. На четвертый день после инъекции развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает, добавили в ведомстве.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
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происшествия, здоровье - общество, махачкала, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом после процедуры инъекций ботулотоксина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«
"Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex ("Рефайнекс")", — говорится в сообщении.
На четвертый день после инъекции развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает, добавили в ведомстве.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время
1 августа, 02:47
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМахачкалаМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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