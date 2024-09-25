https://ria.ru/20240925/makhachkala-1974713142.html

В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина

В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина - РИА Новости, 25.09.2024

В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:24

2024-09-25T21:24

2024-09-25T21:53

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здоровье - общество

махачкала

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex ("Рефайнекс")", — говорится в сообщении. На четвертый день после инъекции развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает, добавили в ведомстве.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

https://ria.ru/20240801/issledovanija-1963331542.html

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происшествия, здоровье - общество, махачкала, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)