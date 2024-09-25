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В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина - РИА Новости, 25.09.2024
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина
Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:24
2024-09-25T21:24
2024-09-25T21:53
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МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex ("Рефайнекс")", — говорится в сообщении. На четвертый день после инъекции развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает, добавили в ведомстве.Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
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происшествия, здоровье - общество, махачкала, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Махачкале женщина заразилась ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина
Жительница Махачкалы заболела ботулизмом после процедуры инъекций ботулотоксина
МАХАЧКАЛА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«
"Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex ("Рефайнекс")", — говорится в сообщении.
На четвертый день после инъекции развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает, добавили в ведомстве.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.