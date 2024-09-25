https://ria.ru/20240925/lyubertsy-1974654567.html

Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах

Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах - РИА Новости, 25.09.2024

Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:45

2024-09-25T16:45

2024-09-25T17:25

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

люберцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в подмосковных Люберцах акушер раздавил голову ребенка, доставая его щипцами, через день младенец умер."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного в Московском областном центре материнства и детства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/rebenok-1973527176.html

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), люберцы