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Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах
Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах - РИА Новости, 25.09.2024
Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:45
2024-09-25T16:45
2024-09-25T17:25
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
люберцы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в подмосковных Люберцах акушер раздавил голову ребенка, доставая его щипцами, через день младенец умер."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного в Московском областном центре материнства и детства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/rebenok-1973527176.html
люберцы
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), люберцы
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Люберцы