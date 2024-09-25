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Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах - РИА Новости, 25.09.2024
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16:45 25.09.2024 (обновлено: 17:25 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/lyubertsy-1974654567.html
Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах
Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах - РИА Новости, 25.09.2024
Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:45
2024-09-25T17:25
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
люберцы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в подмосковных Люберцах акушер раздавил голову ребенка, доставая его щипцами, через день младенец умер."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного в Московском областном центре материнства и детства", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), люберцы
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Люберцы

Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорождённого в медцентре в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, акушер повредил голову ребенка щипцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в подмосковных Люберцах акушер раздавил голову ребенка, доставая его щипцами, через день младенец умер.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного в Московском областном центре материнства и детства", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Люберцы
 
 
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