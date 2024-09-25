Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ
Верховный суд приговорил Жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам колонии строго режима жителя республики, обвиняемого в шпионаже, сообщили в суде.
"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное Управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина С ., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении Telegram-канала верховного суда региона.
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Как следует из материалов уголовного дела, гражданин С. посредством мессенджера Telegram осуществлял собирание и передачу сведений военного характера сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. Уточняется, что в судебном заседании гражданин С. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.
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