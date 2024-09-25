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Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ - РИА Новости, 25.09.2024
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15:10 25.09.2024 (обновлено: 15:21 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/lnr-1974627242.html
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ - РИА Новости, 25.09.2024
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ
Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам колонии строго режима жителя республики, обвиняемого в шпионаже, сообщили в суде. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:10
2024-09-25T15:21
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам колонии строго режима жителя республики, обвиняемого в шпионаже, сообщили в суде."Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное Управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина С ., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении Telegram-канала верховного суда региона.Как следует из материалов уголовного дела, гражданин С. посредством мессенджера Telegram осуществлял собирание и передачу сведений военного характера сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. Уточняется, что в судебном заседании гражданин С. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном."По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html
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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, telegram, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Telegram, Россия
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ

Верховный суд приговорил Жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам колонии строго режима жителя республики, обвиняемого в шпионаже, сообщили в суде.
"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследованное Управлением Федеральной службы безопасности России по ЛНР, по обвинению гражданина С ., проживающего на территории ЛНР, в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении Telegram-канала верховного суда региона.
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Как следует из материалов уголовного дела, гражданин С. посредством мессенджера Telegram осуществлял собирание и передачу сведений военного характера сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. Уточняется, что в судебном заседании гражданин С. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.
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