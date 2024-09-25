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В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы - РИА Новости, 25.09.2024
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12:36 25.09.2024 (обновлено: 21:07 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/livan-1974578038.html
В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы
В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы - РИА Новости, 25.09.2024
В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы
Проблем с наличием медикаментов в Ливане нет, затруднены поставки в больницы в разных районах, которые находятся под ударами Израиля в связи с тем, что атакам с РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:36
2024-09-25T21:07
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Проблем с наличием медикаментов в Ливане нет, затруднены поставки в больницы в разных районах, которые находятся под ударами Израиля в связи с тем, что атакам с воздуха подвергаются автомагистрали, заявил РИА Новости глава профсоюза фармацевтов страны Жо Саллюм. "Сейчас проблем с наличием лекарств нет. Больше трудностей возникает с доставкой их в больницы и аптеки подвергающихся атакам районы, так как многие дороги сейчас перекрыты", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что делается все необходимое для обеспечения бесперебойного снабжения лекарствами всех нуждающихся пациентов. Выданы инструкции по рационализации использования медикаментов с тем, чтобы была возможность поддерживать их запасы в течение максимально длительного периода. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.
https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы

Профсоюз фармацевтов Ливана: с поставкой лекарств в больницы возникают трудности

© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Проблем с наличием медикаментов в Ливане нет, затруднены поставки в больницы в разных районах, которые находятся под ударами Израиля в связи с тем, что атакам с воздуха подвергаются автомагистрали, заявил РИА Новости глава профсоюза фармацевтов страны Жо Саллюм.
"Сейчас проблем с наличием лекарств нет. Больше трудностей возникает с доставкой их в больницы и аптеки подвергающихся атакам районы, так как многие дороги сейчас перекрыты", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что делается все необходимое для обеспечения бесперебойного снабжения лекарствами всех нуждающихся пациентов. Выданы инструкции по рационализации использования медикаментов с тем, чтобы была возможность поддерживать их запасы в течение максимально длительного периода.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреЛиванИзраильХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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