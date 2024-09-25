https://ria.ru/20240925/livan-1974578038.html

В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы

В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы - РИА Новости, 25.09.2024

В Ливане рассказали о трудностях с поставками медикаментов в больницы

Проблем с наличием медикаментов в Ливане нет, затруднены поставки в больницы в разных районах, которые находятся под ударами Израиля в связи с тем, что атакам с РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:36

2024-09-25T12:36

2024-09-25T21:07

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Проблем с наличием медикаментов в Ливане нет, затруднены поставки в больницы в разных районах, которые находятся под ударами Израиля в связи с тем, что атакам с воздуха подвергаются автомагистрали, заявил РИА Новости глава профсоюза фармацевтов страны Жо Саллюм. "Сейчас проблем с наличием лекарств нет. Больше трудностей возникает с доставкой их в больницы и аптеки подвергающихся атакам районы, так как многие дороги сейчас перекрыты", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что делается все необходимое для обеспечения бесперебойного снабжения лекарствами всех нуждающихся пациентов. Выданы инструкции по рационализации использования медикаментов с тем, чтобы была возможность поддерживать их запасы в течение максимально длительного периода. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024