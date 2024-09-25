https://ria.ru/20240925/lemann-1974561244.html
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста
Бывший вратарь английского "Арсенала" и сборной Германии по футболу Йенс Леманн лишился водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде после... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2024-09-25T11:26:00+03:00
2024-09-25T11:26:00+03:00
2025-11-07T19:40:00+03:00
футбол
спорт
йенс леманн
арсенал (лондон)
шальке 04
боруссия (дортмунд)
вокруг спорта
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053206961_0:0:2184:1230_1920x0_80_0_0_b0768d2708109efced1be7a80a4266fb.jpg
/20240920/futbol-1973741688.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053206961_48:0:2184:1602_1920x0_80_0_0_46dcc29dd5c720605c326f766a936659.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, йенс леманн, арсенал (лондон), шальке 04, боруссия (дортмунд), вокруг спорта, германия
Футбол, Спорт, Йенс Леманн, Арсенал (Лондон), Шальке 04, Боруссия (Дортмунд), Вокруг спорта, Германия
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста
Бывшего вратаря "Арсенала" Леманна лишили водительских прав после Октоберфеста