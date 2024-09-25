Рейтинг@Mail.ru
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста
Футбол
 
11:26 25.09.2024 (обновлено: 19:40 07.11.2025)
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста
Бывший вратарь английского "Арсенала" и сборной Германии по футболу Йенс Леманн лишился водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде после... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
/20240920/futbol-1973741688.html
спорт, йенс леманн, арсенал (лондон), шальке 04, боруссия (дортмунд), вокруг спорта, германия
Футбол, Спорт, Йенс Леманн, Арсенал (Лондон), Шальке 04, Боруссия (Дортмунд), Вокруг спорта, Германия
Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста

Бывшего вратаря "Арсенала" Леманна лишили водительских прав после Октоберфеста

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший вратарь английского "Арсенала" и сборной Германии по футболу Йенс Леманн лишился водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде после празднования Октоберфеста, сообщает t-online.de.
По данным источника, Леманн в ночь на понедельник был остановлен дорожной полицией в центре Мюнхена с признаками сильного опьянения и не смог пройти тест на алкоголь. В результате у нарушителя взяли кровь на анализ, его временно лишили водительских прав.
Леманну 54 года, в бытность игроком он выступал за немецкие "Шальке", дортмундскую "Боруссию" и "Штутгарт", итальянский "Милан" и лондонский "Арсенал". На счету голкипера 61 матч за сборную Германии. После завершения карьеры Леманн работал в тренерском штабе "канониров".
ФутболСпортЙенс ЛеманнАрсенал (Лондон)Шальке 04Боруссия (Дортмунд)Вокруг спортаГермания
 
