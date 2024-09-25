https://ria.ru/20240925/lavrov-1974724460.html

Лавров провел встречу с госсекретарем Ватикана

Лавров провел встречу с госсекретарем Ватикана - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров провел встречу с госсекретарем Ватикана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином отметил конструктивное развитие диалога между Москвой РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:50

2024-09-25T23:50

2024-09-25T23:50

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином отметил конструктивное развитие диалога между Москвой и Ватиканом и взаимодействие сторон в гуманитарной сфере по украинскому конфликту, говорится в сообщении российского МИД. Встреча Лаврова и Паролина прошла на полях недели высокого уровня ГА ООН. В МИД РФ отметили, что на встрече стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. "Были затронуты причины нынешнего геополитического кризиса, который стал прямым следствием последовательной антироссийской политики стран Запада и их попыток любыми способами помешать формированию нового, более справедливого миропорядка взамен изжившего себя западоцентричного "порядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении МИД. "Стороны отметили конструктивное развитие российско-ватиканского диалога как по межгосударственной, так и по межцерковной линии, а также взаимодействия в гуманитарной сфере в контексте украинского кризиса", - добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974684264.html

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в мире, россия, ватикан, сергей лавров, пьетро паролин, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)