Рейтинг@Mail.ru
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974718745.html
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:28
2024-09-25T22:28
россия
сергей лавров
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин - большой любитель тульских пряников, как известно. И Сергей Лавров об этом помнит", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией Лаврова, вручающего премьер-министру островного государства тульский пряник. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240925/vizy-1974520400.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник

Лавров подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник на Генассамблее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин - большой любитель тульских пряников, как известно. И Сергей Лавров об этом помнит", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией Лаврова, вручающего премьер-министру островного государства тульский пряник.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями
Вчера, 03:54
 
РоссияСергей ЛавровМария ЗахароваООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала