https://ria.ru/20240925/lavrov-1974718745.html

Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник

Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:28

2024-09-25T22:28

2024-09-25T22:28

россия

сергей лавров

мария захарова

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин - большой любитель тульских пряников, как известно. И Сергей Лавров об этом помнит", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией Лаврова, вручающего премьер-министру островного государства тульский пряник. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

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россия, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон