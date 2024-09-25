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Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:28
2024-09-25T22:28
2024-09-25T22:28
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сергей лавров
мария захарова
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генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвешу тульский пряник, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин - большой любитель тульских пряников, как известно. И Сергей Лавров об этом помнит", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией Лаврова, вручающего премьер-министру островного государства тульский пряник. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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россия, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров в ООН подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник
Лавров подарил премьеру Сент-Винсента и Гренадин тульский пряник на Генассамблее