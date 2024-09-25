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Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии - РИА Новости, 25.09.2024
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21:07 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974711319.html
Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии
Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:07
2024-09-25T21:07
в мире
сергей лавров
оон
брикс
генеральная ассамблея оон
индия
субраманиам джайшанкар
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в Казани, конфликт на Украине и ситуацию в АТР, сообщил в среду МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной повестки дня, включая подготовку к предстоящему саммиту БРИКС в Казани, процесс урегулирования кризиса вокруг Украины, а также ситуацию в АТР в связи с попытками стран Запада экспортировать в регион элементы структур НАТО", - говорится в сообщении о встрече министров "на полях" ГА ООН в среду.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html
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в мире, сергей лавров, оон, брикс, генеральная ассамблея оон, индия, субраманиам джайшанкар
В мире, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, Индия, Субраманиам Джайшанкар
Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии

Лавров и глава МИД Индии обсудили саммит БРИКС и украинский конфликт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в Казани, конфликт на Украине и ситуацию в АТР, сообщил в среду МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной повестки дня, включая подготовку к предстоящему саммиту БРИКС в Казани, процесс урегулирования кризиса вокруг Украины, а также ситуацию в АТР в связи с попытками стран Запада экспортировать в регион элементы структур НАТО", - говорится в сообщении о встрече министров "на полях" ГА ООН в среду.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В МИД рассказали о насыщенном графике Лаврова на Генассамблее ООН
Вчера, 16:39
 
В миреСергей ЛавровООНБРИКСГенеральная Ассамблея ООНИндияСубраманиам Джайшанкар
 
 
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