https://ria.ru/20240925/lavrov-1974711319.html

Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии

Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Индии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:07

2024-09-25T21:07

2024-09-25T21:07

в мире

сергей лавров

оон

брикс

генеральная ассамблея оон

индия

субраманиам джайшанкар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в Казани, конфликт на Украине и ситуацию в АТР, сообщил в среду МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной повестки дня, включая подготовку к предстоящему саммиту БРИКС в Казани, процесс урегулирования кризиса вокруг Украины, а также ситуацию в АТР в связи с попытками стран Запада экспортировать в регион элементы структур НАТО", - говорится в сообщении о встрече министров "на полях" ГА ООН в среду.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, оон, брикс, генеральная ассамблея оон, индия, субраманиам джайшанкар