https://ria.ru/20240925/lavrov-1974693605.html

Лавров обсудил с главой МИД Мальты кризис в ОБСЕ

Лавров обсудил с главой МИД Мальты кризис в ОБСЕ - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров обсудил с главой МИД Мальты кризис в ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил кризис в ОБСЕ и нормализацию работы организации с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Ианом... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:10

2024-09-25T19:10

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил кризис в ОБСЕ и нормализацию работы организации с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Ианом Борчем, сообщили в российском МИД. "Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации. С российской стороны подчеркнута важность работы ОБСЕ в интересах всех государств-участников, а не отдельных групп стран. Обозначены пути преодоления кризисного положения дел в ОБСЕ и нормализации ее деятельности, в том числе в свете предстоящего заседания СМИД ОБСЕ в Валлетте (5-6 декабря)", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Борча в среду на полях недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН по инициативе мальтийской стороны.

https://ria.ru/20240625/obse-1955298184.html

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в мире, россия, мальта, валлетта, сергей лавров, обсе, оон