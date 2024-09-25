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Лавров провел встречу с главой МИД Мальты - РИА Новости, 25.09.2024
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18:41 25.09.2024 (обновлено: 18:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974689288.html
Лавров провел встречу с главой МИД Мальты
Лавров провел встречу с главой МИД Мальты - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров провел встречу с главой МИД Мальты
Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с министром иностранных Мальты, который является действующим председателем ОБСЕ, Ианом Борчем. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:41
2024-09-25T18:47
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сергей лавров
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с министром иностранных Мальты, который является действующим председателем ОБСЕ, Ианом Борчем. Встреча проходит на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Мальта председательствует в ОБСЕ с января текущего года, заменив в данной роли Северную Македонию. Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html
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мальта, нью-йорк (город), россия, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мальта, Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров провел встречу с главой МИД Мальты

Лавров встретился с главой МИД Мальты Ианом Борчем на полях Генассамблеи ООН

© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальты Иан Борч во время встречи на полях ГА ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2024
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальты Иан Борч во время встречи на полях ГА ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальты Иан Борч во время встречи на полях ГА ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2024
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с министром иностранных Мальты, который является действующим председателем ОБСЕ, Ианом Борчем.
Встреча проходит на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Мальта председательствует в ОБСЕ с января текущего года, заменив в данной роли Северную Македонию.
Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В МИД рассказали о насыщенном графике Лаврова на Генассамблее ООН
Вчера, 16:39
 
МальтаНью-Йорк (город)РоссияСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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