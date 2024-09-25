https://ria.ru/20240925/lavrov-1974689288.html

Лавров провел встречу с главой МИД Мальты

Лавров провел встречу с главой МИД Мальты - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров провел встречу с главой МИД Мальты

Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с министром иностранных Мальты, который является действующим председателем ОБСЕ, Ианом Борчем. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:41

2024-09-25T18:41

2024-09-25T18:47

мальта

нью-йорк (город)

россия

сергей лавров

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с министром иностранных Мальты, который является действующим председателем ОБСЕ, Ианом Борчем. Встреча проходит на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Мальта председательствует в ОБСЕ с января текущего года, заменив в данной роли Северную Македонию. Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

мальта

нью-йорк (город)

россия

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мальта, нью-йорк (город), россия, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)