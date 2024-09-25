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Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 25.09.2024
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18:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974684264.html
Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса
Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с коллегой из Китая Ван И вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщило министерство... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:08
2024-09-25T18:08
россия
нью-йорк (город)
китай
сергей лавров
ван и (политик)
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с коллегой из Китая Ван И вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщило министерство иностранных дел России. Встреча министров состоялась в среду на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности, включая перспективы урегулирования украинского кризиса, меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в АТР и вокруг Тайваня, а также по ряду других вопросов региональной повестки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html
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россия, нью-йорк (город), китай, сергей лавров, ван и (политик), генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Нью-Йорк (город), Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса

Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И урегулирование украинского кризиса

© Фото : МИД России/TelegramСергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с коллегой из Китая Ван И вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщило министерство иностранных дел России.
Встреча министров состоялась в среду на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности, включая перспективы урегулирования украинского кризиса, меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в АТР и вокруг Тайваня, а также по ряду других вопросов региональной повестки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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РоссияНью-Йорк (город)КитайСергей ЛавровВан И (политик)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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