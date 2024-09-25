https://ria.ru/20240925/lavrov-1974684264.html

Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса

Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с коллегой из Китая Ван И вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщило министерство... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:08

2024-09-25T18:08

2024-09-25T18:08

россия

нью-йорк (город)

китай

сергей лавров

ван и (политик)

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с коллегой из Китая Ван И вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщило министерство иностранных дел России. Встреча министров состоялась в среду на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности, включая перспективы урегулирования украинского кризиса, меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в АТР и вокруг Тайваня, а также по ряду других вопросов региональной повестки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

россия

нью-йорк (город)

китай

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россия, нью-йорк (город), китай, сергей лавров, ван и (политик), генеральная ассамблея оон, оон