https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

В МИД рассказали о насыщенном графике Лаврова на Генассамблее ООН

В МИД рассказали о насыщенном графике Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.09.2024

В МИД рассказали о насыщенном графике Лаврова на Генассамблее ООН

У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего в среду в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, насыщенный график... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:39

2024-09-25T16:39

2024-09-25T16:39

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сергей вершинин

сергей лавров

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генеральная ассамблея оон

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ООН, 25 сен - РИА Новости. У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего в среду в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, насыщенный график встреч, а контактов с ним "ищут очень многие" участники мероприятия, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Как отметил высокопоставленный российский дипломат, вне зависимости от своих оценок Москва всегда "очень серьезно подходит к работе на высоком уровне Генассамблеи ООН". "Могу вам сказать, что у министра иностранных дел России Лаврова, который возглавляет российскую делегацию, насыщенный график. Очень много многосторонних мероприятий, двусторонних встреч", - сказал Вершинин. Он добавил, что возможности лично пообщаться с российским министром в Нью-Йорке "ищут очень многие", что позволит Москве в ходе таких контактов продвигать "настоящую многосторонность" с опорой на международное право и Устав ООН "во всей их полноте и взаимосвязи". "Это наш принципиальный подход, мы его будем выдерживать", - констатировал Вершинин. Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.

https://ria.ru/20240925/vizy-1974520400.html

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нью-йорк (город), россия, сергей вершинин, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон