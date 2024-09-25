Рейтинг@Mail.ru
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974648875.html
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 25.09.2024
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:36
2024-09-25T18:36
россия
сергей лавров
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974645154_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ede51c8c2ffeae60320ecc595c6024e.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров на встрече министров иностранных дел G20
Лавров на встрече министров иностранных дел G20
2024-09-25T18:36
true
PT10M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974645154_123:0:1024:676_1920x0_80_0_0_c39d87464dca71aec25bca1bf2c2199d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, большая двадцатка, видео
Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20.
2024-09-25T18:36
true
PT10M43S

Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20.
 
РоссияСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала