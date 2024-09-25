https://ria.ru/20240925/lavrov-1974648875.html
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 25.09.2024
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:36
2024-09-25T18:36
2024-09-25T18:36
россия
сергей лавров
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974645154_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ede51c8c2ffeae60320ecc595c6024e.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974645154_123:0:1024:676_1920x0_80_0_0_c39d87464dca71aec25bca1bf2c2199d.jpg
Лавров на встрече министров иностранных дел G20
Лавров на встрече министров иностранных дел G20
2024-09-25T18:36
true
PT10M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, большая двадцатка, видео
Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20.
2024-09-25T18:36
true
PT10M43S
Встреча глав МИД стран G20 с участием Лаврова. Трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел стран G20.