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Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 сентября проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:11
2024-09-25T08:11
2024-09-25T08:17
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
мария захарова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 сентября проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."День начнется с переговоров с главой МИД КНР", - сказала она в эфире радио Sputnik.
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в мире, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова
В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке
МИД РФ: Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР на полях ГА ООН 25 сентября