https://ria.ru/20240925/lavrov-1974530501.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке

Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2024

Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 сентября проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:11

2024-09-25T08:11

2024-09-25T08:17

в мире

сергей лавров

ван и (политик)

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 сентября проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."День начнется с переговоров с главой МИД КНР", - сказала она в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20240925/vizy-1974520400.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова