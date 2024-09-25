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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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03:47 25.09.2024 (обновлено: 08:27 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974520212.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня ГА ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:47
2024-09-25T08:27
в мире
нью-йорк (город)
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сергей лавров
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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.В преддверии поездки в российском МИД сообщили, что график министра будет "весьма насыщенным". Ожидается, что помимо двусторонних встреч и переговоров в многосторонних форматах, включая ОДКБ, БРИКС, G20 и других, Лавров выступит с трибуны генеральной ассамблеи ООН 28 сентября. Запланирована и традиционная встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.В российском МИД отметили, что нынешняя сессия генеральной ассамблеи ООН "пройдет на фоне нарастания глобальной напряженности".Как ранее писало ведомство, одним из определяющих факторов международной обстановки остается кризис вокруг Украины, который западники используют в качестве "тарана" против России.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что главной задачей российской делегации будет "восстановление и укрепление роли ОOH как гаранта региональной и глобальной безопасности, отстаивании целей и принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, наращивании координации с Мировым большинством, продвижении инициативы о выстраивании евразийской архитектуры безопасности, противодействии неоколониальным замашкам западников".
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974518764.html
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Прибытие Лаврова на Генассамблею ООН
Кадры прибытия Лаврова на Генассамблею ООН. У трапа министра встретили российский постпред в ООН Небензя, посол в США Антонов и генконсул в Нью-Йорке Захаров.
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в мире, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, россия, сергей лавров, брикс, одкб, антониу гутерреш, мария захарова, украина
В мире, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, ОДКБ, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, Украина
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня ГА ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН

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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
В преддверии поездки в российском МИД сообщили, что график министра будет "весьма насыщенным". Ожидается, что помимо двусторонних встреч и переговоров в многосторонних форматах, включая ОДКБ, БРИКС, G20 и других, Лавров выступит с трибуны генеральной ассамблеи ООН 28 сентября. Запланирована и традиционная встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. 23 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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В российском МИД отметили, что нынешняя сессия генеральной ассамблеи ООН "пройдет на фоне нарастания глобальной напряженности".
Как ранее писало ведомство, одним из определяющих факторов международной обстановки остается кризис вокруг Украины, который западники используют в качестве "тарана" против России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что главной задачей российской делегации будет "восстановление и укрепление роли ОOH как гаранта региональной и глобальной безопасности, отстаивании целей и принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, наращивании координации с Мировым большинством, продвижении инициативы о выстраивании евразийской архитектуры безопасности, противодействии неоколониальным замашкам западников".
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В миреНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСергей ЛавровБРИКСОДКБАнтониу ГутеррешМария ЗахароваУкраина
 
 
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