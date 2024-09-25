https://ria.ru/20240925/kupyansk-1974528655.html

Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении

Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2024

Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении

Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:42

2024-09-25T07:42

2024-09-25T07:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков. В частности, осложнилась оперативно-тактическая обстановка в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ковшаровки, Глушковки, Кругляковки и Стельмаховки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, на ухудшении общего положения ВСУ на этом участке фронта влияет давление ВС РФ на украинские позиции и перебои с поставками боеприпасов, нехватка личного состава для восполнения потерь. А также большое количество дезертирства украинских военнослужащих и низкое морально-психологическое состояние личного состава.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире