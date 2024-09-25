https://ria.ru/20240925/kupyansk-1974528655.html
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2024
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении
Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:42
2024-09-25T07:42
2024-09-25T07:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков. В частности, осложнилась оперативно-тактическая обстановка в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ковшаровки, Глушковки, Кругляковки и Стельмаховки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, на ухудшении общего положения ВСУ на этом участке фронта влияет давление ВС РФ на украинские позиции и перебои с поставками боеприпасов, нехватка личного состава для восполнения потерь. А также большое количество дезертирства украинских военнослужащих и низкое морально-психологическое состояние личного состава.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении
Марочко: положение ВСУ Под Купянском ухудшается из-за нехватки людей и БК