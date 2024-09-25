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Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kupyansk-1974528655.html
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.09.2024
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении
Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:42
2024-09-25T07:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков. В частности, осложнилась оперативно-тактическая обстановка в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ковшаровки, Глушковки, Кругляковки и Стельмаховки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, на ухудшении общего положения ВСУ на этом участке фронта влияет давление ВС РФ на украинские позиции и перебои с поставками боеприпасов, нехватка личного состава для восполнения потерь. А также большое количество дезертирства украинских военнослужащих и низкое морально-психологическое состояние личного состава.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Марочко отметил ухудшение положения ВСУ на Купянском направлении

Марочко: положение ВСУ Под Купянском ухудшается из-за нехватки людей и БК

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков. В частности, осложнилась оперативно-тактическая обстановка в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ковшаровки, Глушковки, Кругляковки и Стельмаховки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Уничтожение танка ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском
23 сентября, 03:13
Со слов эксперта, на ухудшении общего положения ВСУ на этом участке фронта влияет давление ВС РФ на украинские позиции и перебои с поставками боеприпасов, нехватка личного состава для восполнения потерь. А также большое количество дезертирства украинских военнослужащих и низкое морально-психологическое состояние личного состава.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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