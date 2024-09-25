https://ria.ru/20240925/kuban-1974718549.html
На Кубани компания улучшила производство риса по нацпроекту
На Кубани компания улучшила производство риса по нацпроекту - РИА Новости, 25.09.2024
На Кубани компания улучшила производство риса по нацпроекту
Предприятие Краснодарского края улучшило производство риса благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда",... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:25
2024-09-25T22:25
2024-09-25T22:25
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края улучшило производство риса благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Бережливые технологии позволили кубанскому предприятию улучшить производство риса. Участник национального проекта "Производительность труда" – "Южная рисовая компания" – оптимизировала рабочие процессы совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты компании прошли обучение основам бережливых технологий, организовали эффективные рабочие места. На эталонном участке в фасовочном цехе сократили время переналадки оборудования, исключили лишние перемещения работников. Предприятие занимается переработкой, производством, расфасовкой и хранением крупы. Выпускает ароматические сорта, обработанный, белый длиннозерный и среднезерный рис высшего качества. В дальнейшем компания планирует тиражировать успешный опыт внедрения бережливых технологий на процессы обслуживания оборудования и работу лаборатории, добавляют в администрации. По данным властей, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и туристической отрасли.
https://ria.ru/20240924/kuban-1974506124.html
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экономика, технологии, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Россия
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края улучшило производство риса благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Бережливые технологии позволили кубанскому предприятию улучшить производство риса. Участник национального проекта "Производительность труда" – "Южная рисовая компания" – оптимизировала рабочие процессы совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты компании прошли обучение основам бережливых технологий, организовали эффективные рабочие места. На эталонном участке в фасовочном цехе сократили время переналадки оборудования, исключили лишние перемещения работников.
Предприятие занимается переработкой, производством, расфасовкой и хранением крупы. Выпускает ароматические сорта, обработанный, белый длиннозерный и среднезерный рис высшего качества. В дальнейшем компания планирует тиражировать успешный опыт внедрения бережливых технологий на процессы обслуживания оборудования и работу лаборатории, добавляют в администрации.
По данным властей, вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и туристической отрасли.