https://ria.ru/20240925/kreml-1974691165.html

Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время

Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время - РИА Новости, 25.09.2024

Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время

Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:51

2024-09-25T18:51

2024-09-25T19:13

россия

антон силуанов

сергей нарышкин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле.Фотографию, сделанную перед началом встречи, распространила пресс-служба Кремля. Судя по фото, в заседании примут участие в том числе глава Минфина Антон Силуанов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава "Росатома" Алексей Лихачев."В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались", - указано в подписи к этой фотографии, опубликованной в Telegram-канале Кремля.Постоянное совещание по ядерному сдерживанию – это рабочий орган Совета Безопасности РФ, принимающий решения относительно ядерной политики страны.

https://ria.ru/20240925/putin-1974570103.html

россия

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россия, антон силуанов, сергей нарышкин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"