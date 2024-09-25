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Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время - РИА Новости, 25.09.2024
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18:51 25.09.2024 (обновлено: 19:13 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kreml-1974691165.html
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время - РИА Новости, 25.09.2024
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время
Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:51
2024-09-25T19:13
россия
антон силуанов
сергей нарышкин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле.Фотографию, сделанную перед началом встречи, распространила пресс-служба Кремля. Судя по фото, в заседании примут участие в том числе глава Минфина Антон Силуанов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава "Росатома" Алексей Лихачев."В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались", - указано в подписи к этой фотографии, опубликованной в Telegram-канале Кремля.Постоянное совещание по ядерному сдерживанию – это рабочий орган Совета Безопасности РФ, принимающий решения относительно ядерной политики страны.
https://ria.ru/20240925/putin-1974570103.html
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россия, антон силуанов, сергей нарышкин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Антон Силуанов, Сергей Нарышкин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время

Совбез России в ближайшее время проведет заседание по ядерному сдерживанию

© Фото : Кремль. Новости/TelegramПеред заседанием постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. 25 сентября 2024
Перед заседанием постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Перед заседанием постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. 25 сентября 2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле.
Фотографию, сделанную перед началом встречи, распространила пресс-служба Кремля. Судя по фото, в заседании примут участие в том числе глава Минфина Антон Силуанов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались", - указано в подписи к этой фотографии, опубликованной в Telegram-канале Кремля.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию – это рабочий орган Совета Безопасности РФ, принимающий решения относительно ядерной политики страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию
Вчера, 12:02
 
РоссияАнтон СилуановСергей НарышкинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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