https://ria.ru/20240925/kreml-1974691165.html
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время - РИА Новости, 25.09.2024
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время
Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:51
2024-09-25T18:51
2024-09-25T19:13
россия
антон силуанов
сергей нарышкин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974693907_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8c8beeaac4fe68b6ff2ea8282fc237b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, его участники уже собрались, сообщили в Кремле.Фотографию, сделанную перед началом встречи, распространила пресс-служба Кремля. Судя по фото, в заседании примут участие в том числе глава Минфина Антон Силуанов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава "Росатома" Алексей Лихачев."В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались", - указано в подписи к этой фотографии, опубликованной в Telegram-канале Кремля.Постоянное совещание по ядерному сдерживанию – это рабочий орган Совета Безопасности РФ, принимающий решения относительно ядерной политики страны.
https://ria.ru/20240925/putin-1974570103.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974693907_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55aef91de3bf26bffa2388cfb81a8198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, сергей нарышкин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Антон Силуанов, Сергей Нарышкин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время
Совбез России в ближайшее время проведет заседание по ядерному сдерживанию