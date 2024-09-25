Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/koshki-1974579682.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают - РИА Новости, 25.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:33
2024-09-25T12:33
вконтакте
домашние животные
кошки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966133963_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_17b9802f9993000206614e90589dfd7c.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос был приурочен ко Дню рыжего кота, в нем поучаствовали 1508 человек.В итоге больше всего проголосовавших — 40% — признались, что именно рыжий цвет шерстки у питомцев вызывает больше всего позитивных эмоций. Серые и черные коты получили по 20% голосов подписчиков. Еще 18% опрошенных любят полосатый окрас. И всего 10% предпочитают белоснежных домашних животных. Оставшиеся 12% выбрали ответ "Другое".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966133963_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6449999f0086c400e0b4ec5d996ad35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, домашние животные, кошки
ВКонтакте, домашние животные, кошки

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают

© iStock.com / PhotodjoСчастливая пара играет с кошкой
Счастливая пара играет с кошкой - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / Photodjo
Счастливая пара играет с кошкой
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос был приурочен ко Дню рыжего кота, в нем поучаствовали 1508 человек.
В итоге больше всего проголосовавших — 40% — признались, что именно рыжий цвет шерстки у питомцев вызывает больше всего позитивных эмоций. Серые и черные коты получили по 20% голосов подписчиков. Еще 18% опрошенных любят полосатый окрас. И всего 10% предпочитают белоснежных домашних животных. Оставшиеся 12% выбрали ответ "Другое".
 
ВКонтактедомашние животныекошки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала