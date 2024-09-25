https://ria.ru/20240925/koshki-1974579682.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают - РИА Новости, 25.09.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:33

2024-09-25T12:33

2024-09-25T12:33

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос был приурочен ко Дню рыжего кота, в нем поучаствовали 1508 человек.В итоге больше всего проголосовавших — 40% — признались, что именно рыжий цвет шерстки у питомцев вызывает больше всего позитивных эмоций. Серые и черные коты получили по 20% голосов подписчиков. Еще 18% опрошенных любят полосатый окрас. И всего 10% предпочитают белоснежных домашних животных. Оставшиеся 12% выбрали ответ "Другое".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, домашние животные, кошки