https://ria.ru/20240925/koshki-1974579682.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают - РИА Новости, 25.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой кошачий окрас предпочитают
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:33
2024-09-25T12:33
2024-09-25T12:33
вконтакте
домашние животные
кошки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966133963_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_17b9802f9993000206614e90589dfd7c.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, какой кошачий окрас больше всего нравится подписчикам. Опрос был приурочен ко Дню рыжего кота, в нем поучаствовали 1508 человек.В итоге больше всего проголосовавших — 40% — признались, что именно рыжий цвет шерстки у питомцев вызывает больше всего позитивных эмоций. Серые и черные коты получили по 20% голосов подписчиков. Еще 18% опрошенных любят полосатый окрас. И всего 10% предпочитают белоснежных домашних животных. Оставшиеся 12% выбрали ответ "Другое".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966133963_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6449999f0086c400e0b4ec5d996ad35e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, домашние животные, кошки
ВКонтакте, домашние животные, кошки