Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 25.09.2024 (обновлено: 16:52 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974647460.html
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 25.09.2024
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского
Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:12
2024-09-25T16:52
происшествия
сочи
алексей копайгородский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974655862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35652c783baa489f82832f15ca1eb71e.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Копайгородского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Как ранее сообщил источник РИА Новости, он был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html
https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского привезли в суд, который выберет ему меру пресечения
2024-09-25T16:12
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974655862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8dc3dbcd06f923323d894f777645292e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, алексей копайгородский
Происшествия, Сочи, Алексей Копайгородский
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского

Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Копайгородского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки
24 сентября, 18:48
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Как ранее сообщил источник РИА Новости, он был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Вчера, 15:06
 
ПроисшествияСочиАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала