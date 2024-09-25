https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974647460.html

Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского

Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 25.09.2024

Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:12

2024-09-25T16:12

2024-09-25T16:52

происшествия

сочи

алексей копайгородский

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Копайгородского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Как ранее сообщил источник РИА Новости, он был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html

https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html

сочи

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского привезли в суд, который выберет ему меру пресечения 2024-09-25T16:12 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, алексей копайгородский