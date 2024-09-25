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Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 25.09.2024
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12:23 25.09.2024 (обновлено: 16:46 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974575089.html
Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского
Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 25.09.2024
Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского
Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:23
2024-09-25T16:46
сочи
луганская народная республика
алексей копайгородский
происшествия
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СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Задержан", — сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости подтвердил, что проводятся следственные действия.Позднее в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что следствие просит арестовать Копайгородского по делу о растрате.Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019 года. В мае он уволился из-за перехода на другую работу.Около двух недель назад стало известно, что экс-чиновник принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.О том, что в отношении Копайгородского проводятся следственные действия, сегодня утром РИА Новости сообщили осведомленные источники. Также обыски прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего вице-мэра города Олега Бурлева.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html
https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html
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сочи, луганская народная республика, алексей копайгородский, происшествия
Сочи, Луганская Народная Республика, Алексей Копайгородский, Происшествия
Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского

В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Копайгородский. Архивное фото
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СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Задержан", — сказал собеседник агентства.
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Другой источник РИА Новости подтвердил, что проводятся следственные действия.
Позднее в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что следствие просит арестовать Копайгородского по делу о растрате.
Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019 года. В мае он уволился из-за перехода на другую работу.
Около двух недель назад стало известно, что экс-чиновник принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.
О том, что в отношении Копайгородского проводятся следственные действия, сегодня утром РИА Новости сообщили осведомленные источники. Также обыски прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего вице-мэра города Олега Бурлева.
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СочиЛуганская Народная РеспубликаАлексей КопайгородскийПроисшествия
 
 
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