https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974575089.html

Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского

Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 25.09.2024

Источник сообщил о задержании экс-мэра Сочи Копайгородского

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:23

2024-09-25T12:23

2024-09-25T16:46

сочи

луганская народная республика

алексей копайгородский

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974555699_0:30:1909:1104_1920x0_80_0_0_4d0eda69ff2310af1f7208151d8081c2.jpg

СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Задержан", — сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости подтвердил, что проводятся следственные действия.Позднее в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что следствие просит арестовать Копайгородского по делу о растрате.Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019 года. В мае он уволился из-за перехода на другую работу.Около двух недель назад стало известно, что экс-чиновник принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.О том, что в отношении Копайгородского проводятся следственные действия, сегодня утром РИА Новости сообщили осведомленные источники. Также обыски прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего вице-мэра города Олега Бурлева.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

сочи

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, луганская народная республика, алексей копайгородский, происшествия