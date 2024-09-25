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В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки - РИА Новости, 25.09.2024
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12:20 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html
В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки
В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки - РИА Новости, 25.09.2024
В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки
Мошенники активно используют дипфейки, порой они действуют от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава российской полиции... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:20
2024-09-25T12:20
технологии
россия
владимир колокольцев
ирина волк
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники активно используют дипфейки, порой они действуют от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава российской полиции Владимир Колокольцев. "Приемы обмана становятся все более изощренными, активно используются дипфейки. Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ. По его словам, буквально на днях официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла причастность ведомства к созданию "фальшивого видеоролика" о работе оперативных подразделений МВД. Он распространялся в соцсетях с логотипом министерства и выглядел как подлинный, уточнил Колокольцев. Также министр подчеркнул, что одним из важных инструментов в борьбе с IT-преступлениями является повышение цифровой грамотности населения.
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технологии, россия, владимир колокольцев, ирина волк
Технологии, Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки

Глава МВД Колокольцев: мошенники активно используют дипфейки, порой от имени МВД

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники активно используют дипфейки, порой они действуют от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава российской полиции Владимир Колокольцев.
"Приемы обмана становятся все более изощренными, активно используются дипфейки. Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ.
По его словам, буквально на днях официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла причастность ведомства к созданию "фальшивого видеоролика" о работе оперативных подразделений МВД. Он распространялся в соцсетях с логотипом министерства и выглядел как подлинный, уточнил Колокольцев.
Также министр подчеркнул, что одним из важных инструментов в борьбе с IT-преступлениями является повышение цифровой грамотности населения.
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