https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html

В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки

В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки - РИА Новости, 25.09.2024

В МВД рассказали, как мошенники используют дипфейки

Мошенники активно используют дипфейки, порой они действуют от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава российской полиции... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:20

2024-09-25T12:20

2024-09-25T12:20

технологии

россия

владимир колокольцев

ирина волк

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники активно используют дипфейки, порой они действуют от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава российской полиции Владимир Колокольцев. "Приемы обмана становятся все более изощренными, активно используются дипфейки. Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса", - сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД РФ. По его словам, буквально на днях официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла причастность ведомства к созданию "фальшивого видеоролика" о работе оперативных подразделений МВД. Он распространялся в соцсетях с логотипом министерства и выглядел как подлинный, уточнил Колокольцев. Также министр подчеркнул, что одним из важных инструментов в борьбе с IT-преступлениями является повышение цифровой грамотности населения.

https://ria.ru/20240921/moshenniki-1973944708.html

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технологии, россия, владимир колокольцев, ирина волк