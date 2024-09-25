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Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
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Белгородская область
 
17:24 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/klepikov-1974670451.html
Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области
Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области
Белгородская область привезла курянам более 20 тонн гуманитарной помощи, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:24
2024-09-25T17:24
белгородская область
курская область
белгород
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
единая россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белгородская область привезла курянам более 20 тонн гуманитарной помощи, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале. "Привезли соседям груз весом более 20 тонн, в который вошли: рыбные и мясные консервы, крупы, вода, одеяла, подушки, матрасы и средства личной гигиены. Все это сформировано по инициативе Вячеслава Владимировича Гладкова, правительством Белгородской области и депутатами Белгородской областной Думы - членами фракции "Единая Россия", - написал Клепиков. Он отметил, что в поездке также присутствовал глава Белгородской митрополии, Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. "Духовная поддержка для пострадавших жителей сейчас особенно необходима и значима", - подчеркнул спикер. Он добавил, что представители активной белгородской молодежи также включились в работу по формированию и передаче груза, поделились с курскими коллегами имеющимся опытом работы гуманитарного логистического центра, расположенного в Белгороде. "В ходе поездки состоялась встреча с губернатором Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Обсудили ситуацию, сложившуюся в наших приграничных регионах, и варианты дальнейшего взаимодействия. Заехали в один из ПВР (пункт временного размещения – прим. ред.). Для детей привезли раскраски, акварель и порядка 100 килограммов сладостей. Для поднятия настроения организовали небольшой концерт белгородских творческих коллективов", - отметил Клепиков. Он подчеркнул, что жители Белгородской области знают, как важна помощь и поддержка в сложные времена. "Только вчера в результате обстрелов в Шебекинском горокруге погибли три мирных жителя и четверо получили ранения, среди которых, к сожалению, оказались и дети. Святой долг протянуть руку помощи нашим соседям, которые, как и мы, сегодня находятся под ударом украинских нацистов", - резюмировал спикер.
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курская область, белгород, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, единая россия
Белгородская область, Курская область, Белгород, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Единая Россия

Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области

© Юрий Клепиков/TelegramКадр из видео передачи 20 тонн гуманитарной помощи Курской области из Белгородской области
Кадр из видео передачи 20 тонн гуманитарной помощи Курской области из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Юрий Клепиков/Telegram
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белгородская область привезла курянам более 20 тонн гуманитарной помощи, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале.
"Привезли соседям груз весом более 20 тонн, в который вошли: рыбные и мясные консервы, крупы, вода, одеяла, подушки, матрасы и средства личной гигиены. Все это сформировано по инициативе Вячеслава Владимировича Гладкова, правительством Белгородской области и депутатами Белгородской областной Думы - членами фракции "Единая Россия", - написал Клепиков.
© Юрий Клепиков/TelegramКадр из видео передачи 20 тонн гуманитарной помощи Курской области из Белгородской области
Кадр из видео передачи 20 тонн гуманитарной помощи Курской области из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Юрий Клепиков/Telegram
Кадр из видео передачи 20 тонн гуманитарной помощи Курской области из Белгородской области
Он отметил, что в поездке также присутствовал глава Белгородской митрополии, Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
"Духовная поддержка для пострадавших жителей сейчас особенно необходима и значима", - подчеркнул спикер.
Он добавил, что представители активной белгородской молодежи также включились в работу по формированию и передаче груза, поделились с курскими коллегами имеющимся опытом работы гуманитарного логистического центра, расположенного в Белгороде.
"В ходе поездки состоялась встреча с губернатором Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Обсудили ситуацию, сложившуюся в наших приграничных регионах, и варианты дальнейшего взаимодействия. Заехали в один из ПВР (пункт временного размещения – прим. ред.). Для детей привезли раскраски, акварель и порядка 100 килограммов сладостей. Для поднятия настроения организовали небольшой концерт белгородских творческих коллективов", - отметил Клепиков.
Он подчеркнул, что жители Белгородской области знают, как важна помощь и поддержка в сложные времена.
"Только вчера в результате обстрелов в Шебекинском горокруге погибли три мирных жителя и четверо получили ранения, среди которых, к сожалению, оказались и дети. Святой долг протянуть руку помощи нашим соседям, которые, как и мы, сегодня находятся под ударом украинских нацистов", - резюмировал спикер.
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Белгородская областьКурская областьБелгородЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаЕдиная Россия
 
 
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