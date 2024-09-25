https://ria.ru/20240925/klepikov-1974670451.html

Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области

Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области - РИА Новости, 25.09.2024

Клепиков: Белгородчина привезла 20 тонн помощи Курской области

Белгородская область привезла курянам более 20 тонн гуманитарной помощи, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:24

2024-09-25T17:24

2024-09-25T17:24

белгородская область

курская область

белгород

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

единая россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белгородская область привезла курянам более 20 тонн гуманитарной помощи, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале. "Привезли соседям груз весом более 20 тонн, в который вошли: рыбные и мясные консервы, крупы, вода, одеяла, подушки, матрасы и средства личной гигиены. Все это сформировано по инициативе Вячеслава Владимировича Гладкова, правительством Белгородской области и депутатами Белгородской областной Думы - членами фракции "Единая Россия", - написал Клепиков. Он отметил, что в поездке также присутствовал глава Белгородской митрополии, Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. "Духовная поддержка для пострадавших жителей сейчас особенно необходима и значима", - подчеркнул спикер. Он добавил, что представители активной белгородской молодежи также включились в работу по формированию и передаче груза, поделились с курскими коллегами имеющимся опытом работы гуманитарного логистического центра, расположенного в Белгороде. "В ходе поездки состоялась встреча с губернатором Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Обсудили ситуацию, сложившуюся в наших приграничных регионах, и варианты дальнейшего взаимодействия. Заехали в один из ПВР (пункт временного размещения – прим. ред.). Для детей привезли раскраски, акварель и порядка 100 килограммов сладостей. Для поднятия настроения организовали небольшой концерт белгородских творческих коллективов", - отметил Клепиков. Он подчеркнул, что жители Белгородской области знают, как важна помощь и поддержка в сложные времена. "Только вчера в результате обстрелов в Шебекинском горокруге погибли три мирных жителя и четверо получили ранения, среди которых, к сожалению, оказались и дети. Святой долг протянуть руку помощи нашим соседям, которые, как и мы, сегодня находятся под ударом украинских нацистов", - резюмировал спикер.

https://ria.ru/20240919/gladkov-1973722971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, белгород, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, единая россия