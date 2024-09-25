https://ria.ru/20240925/kitay-1974688693.html

Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК

Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК - РИА Новости, 25.09.2024

Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК

Китай выступает решительно против нового законопроекта США, известного как STOP CCP Act и призванного наложить визовые и иные ограничения на любого члена... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:37

2024-09-25T18:37

2024-09-25T18:37

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сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Китай выступает решительно против нового законопроекта США, известного как STOP CCP Act и призванного наложить визовые и иные ограничения на любого члена Коммунистической партии Китая (КПК), заявило РИА Новости Посольство Китая в Вашингтоне. "Китай решительно осуждает и выступает против так называемого STOP CCP Aсt и предпринял серьезный демарш в адрес США. Этот законопроект полон крайней злобы и идеологических предрассудков против Китая. Это неистовая атака и клевета против Китая, основанная на политических мотивах, слухах и лжи, и (она) серьезно ущемляет суверенитет и внутренние дела Китая, подстрекая к "новому маккартизму", - заявило посольство. Законопроект нанесет непоправимый ущерб отношениям Китая и США, отметило посольство. Ранее Белый дом, контролируемый демократами, выступил против законопроекта, внесенного республиканскими конгрессменами, заявив, что он может навредить развитию двухсторонних отношений.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974602546.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат)