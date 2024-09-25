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Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК - РИА Новости, 25.09.2024
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18:37 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kitay-1974688693.html
Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК
Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК - РИА Новости, 25.09.2024
Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК
Китай выступает решительно против нового законопроекта США, известного как STOP CCP Act и призванного наложить визовые и иные ограничения на любого члена... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:37
2024-09-25T18:37
в мире
китай
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Китай выступает решительно против нового законопроекта США, известного как STOP CCP Act и призванного наложить визовые и иные ограничения на любого члена Коммунистической партии Китая (КПК), заявило РИА Новости Посольство Китая в Вашингтоне. "Китай решительно осуждает и выступает против так называемого STOP CCP Aсt и предпринял серьезный демарш в адрес США. Этот законопроект полон крайней злобы и идеологических предрассудков против Китая. Это неистовая атака и клевета против Китая, основанная на политических мотивах, слухах и лжи, и (она) серьезно ущемляет суверенитет и внутренние дела Китая, подстрекая к "новому маккартизму", - заявило посольство. Законопроект нанесет непоправимый ущерб отношениям Китая и США, отметило посольство. Ранее Белый дом, контролируемый демократами, выступил против законопроекта, внесенного республиканскими конгрессменами, заявив, что он может навредить развитию двухсторонних отношений.
https://ria.ru/20240925/kitaj-1974602546.html
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК

Посольство Китая в США выступило против нового закона о визах для членов КПК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Китай выступает решительно против нового законопроекта США, известного как STOP CCP Act и призванного наложить визовые и иные ограничения на любого члена Коммунистической партии Китая (КПК), заявило РИА Новости Посольство Китая в Вашингтоне.
"Китай решительно осуждает и выступает против так называемого STOP CCP Aсt и предпринял серьезный демарш в адрес США. Этот законопроект полон крайней злобы и идеологических предрассудков против Китая. Это неистовая атака и клевета против Китая, основанная на политических мотивах, слухах и лжи, и (она) серьезно ущемляет суверенитет и внутренние дела Китая, подстрекая к "новому маккартизму", - заявило посольство.
Законопроект нанесет непоправимый ущерб отношениям Китая и США, отметило посольство.
Ранее Белый дом, контролируемый демократами, выступил против законопроекта, внесенного республиканскими конгрессменами, заявив, что он может навредить развитию двухсторонних отношений.
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