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Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики - РИА Новости, 25.09.2024
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13:57 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kitaj-1974602546.html
Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики
Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики - РИА Новости, 25.09.2024
Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики
Ограничения на использование произведенного в Китае оборудования и программного обеспечения для "умных" автомобилей, которые планируют ввести США, нарушают... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:57
2024-09-25T13:57
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Ограничения на использование произведенного в Китае оборудования и программного обеспечения для "умных" автомобилей, которые планируют ввести США, нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, об этом заявили в среду в министерстве коммерции КНР. Ранее агентство агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в ближайшее время планируют объявить о запрете на использование произведенного в России и Китае оборудования и программного обеспечения для так называемых "умных" автомобилей с системами автоматического вождения и коммуникации с другими транспортными средствами. "Министерство торговли США планирует ограничить использование в США программного обеспечения и оборудования китайского производства для подключенных к сети автомобилей. Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест", - говорится в заявлении ведомства. В минкоммерции добавили, что подход США нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и является типичным актом протекционизма. Ведомство призвало США прекратить ошибочную практику обобщения концепции национальной безопасности, и прекратить необоснованное подавление китайских компаний. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики

Власти Китая раскритиковали планы США ввести ограничения в сфере "умных" авто

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Ограничения на использование произведенного в Китае оборудования и программного обеспечения для "умных" автомобилей, которые планируют ввести США, нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, об этом заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
Ранее агентство агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в ближайшее время планируют объявить о запрете на использование произведенного в России и Китае оборудования и программного обеспечения для так называемых "умных" автомобилей с системами автоматического вождения и коммуникации с другими транспортными средствами.
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"Министерство торговли США планирует ограничить использование в США программного обеспечения и оборудования китайского производства для подключенных к сети автомобилей. Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест", - говорится в заявлении ведомства.
В минкоммерции добавили, что подход США нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и является типичным актом протекционизма. Ведомство призвало США прекратить ошибочную практику обобщения концепции национальной безопасности, и прекратить необоснованное подавление китайских компаний.
"Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении.
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