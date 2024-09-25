https://ria.ru/20240925/kitaj-1974602546.html

Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики

Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики - РИА Новости, 25.09.2024

Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики

Ограничения на использование произведенного в Китае оборудования и программного обеспечения для "умных" автомобилей, которые планируют ввести США, нарушают... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:57

2024-09-25T13:57

2024-09-25T13:57

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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Ограничения на использование произведенного в Китае оборудования и программного обеспечения для "умных" автомобилей, которые планируют ввести США, нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, об этом заявили в среду в министерстве коммерции КНР. Ранее агентство агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в ближайшее время планируют объявить о запрете на использование произведенного в России и Китае оборудования и программного обеспечения для так называемых "умных" автомобилей с системами автоматического вождения и коммуникации с другими транспортными средствами. "Министерство торговли США планирует ограничить использование в США программного обеспечения и оборудования китайского производства для подключенных к сети автомобилей. Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест", - говорится в заявлении ведомства. В минкоммерции добавили, что подход США нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и является типичным актом протекционизма. Ведомство призвало США прекратить ошибочную практику обобщения концепции национальной безопасности, и прекратить необоснованное подавление китайских компаний. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, россия